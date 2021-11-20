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Заговор небес 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Заговор небес
Киноафиша Сериалы Заговор небес Сезоны Сезон 1

Заговор небес 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Заговор небес»

В 1 сезоне сериала «Заговор небес» предприниматель Максим знакомится с молодой блогершей Марией. Волей случая они оба становятся главными героями запутанной криминальной истории. Кто-то объявляет охоту на близких подруг Маши, а Макс вызывается ей помочь. Когда-то он работал оперативником в полиции, и с тех пор у мужчины сохранилось немало опыта и связей. Но чем глубже он погружается в это странное расследование, тем больше у него возникает сомнений: действительно ли они с Машей познакомились случайно?

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Список серий 1-го сезона сериала «Заговор небес» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 ноября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 ноября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 ноября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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