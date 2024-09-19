Меню
Антигерои в моде: 8 сольных фильмов и сериалов об известных злодеях
Антигерои в моде: 8 сольных фильмов и сериалов об известных злодеях Плохие парни нравятся не только девушкам, но и зрителям! Кинематограф переживает настоящий пик моды на злодеев, рассказывая известные истории с точки зрения антигероев, которые наконец получают свой голос. Рассказываем о самых неожиданных и интересных сольных проектах об антигероях.
19 сентября 2024 10:09
«Белоснежка», «Моана 2», «Муфаса»: какие трейлеры показали в ходе D23
«Белоснежка», «Моана 2», «Муфаса»: какие трейлеры показали в ходе D23 Disney продолжает делать ставку на развитие имеющихся успешных франшиз.
12 августа 2024 10:32
Кэтрин Хан объединяется с Обри Плазой в трейлере сериала Marvel «Это все Агата»
Кэтрин Хан объединяется с Обри Плазой в трейлере сериала Marvel «Это все Агата» Ранее шоу фигурировало под названиями «Агата: Ковен хаоса», «Агата: Дневники Даркхолда», «Агата: Дом Харкнесс» и «Ведьма-лгунья с отличным гардеробом».
9 июля 2024 10:31
Они не сдаются: студия Marvel меняет творческий подход, адаптируясь к новым реалиям
Они не сдаются: студия Marvel меняет творческий подход, адаптируясь к новым реалиям К этому продюсеров подталкивает череда провалов и скандал вокруг Джонатана Мэйджерса.
22 февраля 2024 15:23
Фильмы, сериалы и анимация: 8 проектов Marvel, которые выйдут в 2024 году
Фильмы, сериалы и анимация: 8 проектов Marvel, которые выйдут в 2024 году Из-за забастовки сценаристов и актеров релизы многих фильмов и сериалов были перенесены на 2024 год. В том числе и долгожданные новинки от Marvel. И если ремейк «Блэйда» и третья часть анимационного «Человека-паука» рискуют быть перенесены еще на год, судьба остальных проектов студии более ясна. 
26 ноября 2023 19:00
«Сорвиголова», «Агата», «Эхо» и другие: выход новых сериалов Marvel откладывается
«Сорвиголова», «Агата», «Эхо» и другие: выход новых сериалов Marvel откладывается Шоу про Сорвиголову, Железное сердце и Чудо-человека выпали из графика из-за забастовок.
4 сентября 2023 13:42
Выход сериалов Marvel «Эхо», «Железное Cердце» и «Агата» откладывается
Выход сериалов Marvel «Эхо», «Железное Cердце» и «Агата» откладывается В этом году выйдут только «Секретное вторжение» и второй сезон «Локи».
17 февраля 2023 16:58
Обри Плаза получила роль в сериале Marvel «Агата: Ковен хаоса»
Обри Плаза получила роль в сериале Marvel «Агата: Ковен хаоса» Сообщается, что звезда «Легиона» сыграет злодейку.
3 ноября 2022 13:28
По словам Кэтрин Хан, съемки сериала Marvel «Агата: Ковен хаоса» начнутся в следующем месяце
По словам Кэтрин Хан, съемки сериала Marvel «Агата: Ковен хаоса» начнутся в следующем месяце Зрителей ждет мистическая комедия о злодейке из «Ванды/Вижна».
21 октября 2022 10:42
