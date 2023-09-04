«Сорвиголова», «Агата», «Эхо» и другие: выход новых сериалов Marvel откладывается

Из-за продолжающихся забастовок актеров и сценаристов студии Marvel пришлось внести корректировку в график выпуска своих новых сериалов для сервиса Disney+. Согласно The Hollywood Reporter, дат премьеры временно лишились «Железное сердце», «Сорвиголова: Рожденный заново» и «Чудо-человек». Первое из названных шоу находится в постпроизводстве, но для того, чтобы его закончить, требуется присутствие бастующих артистов. Остальные два сериала пока не отсняты до конца. Кинокомпания хочет, чтобы действующие проекты носили событийный характер, поэтому упор делается на качество, так что торопиться команда продюсера Кевина Файги теперь не будет, а премьеры состоятся лишь тогда, когда шоу будут полностью готовы.

Помимо этого, студия Marvel уже в третий раз изменила название мини-сериала про ведьму Агату Харкнесс в исполнении Кэтрин Хан. Изначально мистическая комедия называлась «Агата: Дом Харкнесс», потом ее переименовали в «Агата: Ковен хаоса», а теперь создатели пришли к окончательному решению — «Агата: Дневники Даркхолда». По данным инсайдеров, изменения подзаголовка продиктованы исключительно творческими соображениями, так что это не признак неуверенности создателей. Премьера перенесена с этого года на осень 2024 года — релиз будет приурочен к празднованию Хэллоуина.

Также с осени 2023 года на начало 2024 года переехал ностальгический мультсериал «Люди Икс ’97», являющийся прямым продолжением классического анимационного шоу 1990 годов. Кроме того, в активном производстве Marvel уже давно находится и второй сезон.

Пока идут забастовки, Marvel и Disney решили перенести с ноября на январь мини-сериал «Эхо», являющийся спин-оффом «Соколиного Глаза». В отличие от всех остальных шоу в рамках MCU, все эпизоды экшен-драмы про глухонемую супергероиню выйдут на стриминге сразу.

В этом же году Marvel выпустит на Disney+ еще три проекта: продолжение короткометражного шоу «Я есть Грут» (6 сентября), второй сезон «Локи» (6 октября) и второй сезон мультсериала «Что, если...?» — его премьера состоится в рождественский период.