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Киноафиша Сериалы От кого мы убегали, мама?
От кого мы убегали, мама? (2022 - …) Biz Kimden Kaciyorduk Anne?
Год выпуска 2022
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Турецкий драматический сериал «От кого мы убегали, мама?» является экранизацией одноименного произведения Перихан Магден. Это сложная, наполненная психологическими перипетиями история отношений между матерью и дочерью. Женщина вместе со своей дочерью постоянно скрывается от людей, которых она именует «нехорошим большинством». Они вынуждены скитаться, снимать номера в разных гостиницах и непрерывно спасаться бегством. Девочка часто злится или тревожится, а ее мать готова наказать любого, кто сделает ей плохо.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Birand Tunca
Хакан Бояв
Мелис Сезен
Муса Узунлар
Дениз Караоглу
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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