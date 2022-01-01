Турецкий драматический сериал «От кого мы убегали, мама?» является экранизацией одноименного произведения Перихан Магден. Это сложная, наполненная психологическими перипетиями история отношений между матерью и дочерью. Женщина вместе со своей дочерью постоянно скрывается от людей, которых она именует «нехорошим большинством». Они вынуждены скитаться, снимать номера в разных гостиницах и непрерывно спасаться бегством. Девочка часто злится или тревожится, а ее мать готова наказать любого, кто сделает ей плохо.