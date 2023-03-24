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От кого мы убегали, мама? 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала От кого мы убегали, мама?
Киноафиша Сериалы От кого мы убегали, мама? Сезоны Сезон 1

Biz Kimden Kaciyorduk Anne? 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «От кого мы убегали, мама?»

В 1 сезоне сериала «От кого мы убегали, мама?» молодая женщина с ребенком на руках путешествует по всей Турции, не останавливаясь ни в одном городе больше чем на несколько недель. Ее дочка растет в дороге, не зная других родственников и друзей, кроме собственной мамы. Настольной книгой вместо свода законов и Библии им служит сказка об олененке Бэмби, в честь которого зовут девочку. Но чем старше становится Бэмби, тем больше вопросов у нее возникает к матери. Девочке хочется знать, ради чего они постоянно бегут, от кого скрываются и что будет, если они наконец осядут на одном месте? Однажды женщине придется дать ответ.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала От кого мы убегали, мама? График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
24 марта 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 марта 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 марта 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 марта 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
24 марта 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 марта 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
24 марта 2023
График выхода всех сериалов
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