В 1 сезоне 10 серии сериала «Кафе поблизости» Эмре и Мерве были в заведении ранним утром, когда внезапно пришел Синан. Он умоляет ребят отправиться вместе с ним, поскольку им непременно нужно самим увидеть то, что он собирается показать.