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Кафе поблизости 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кафе поблизости
Киноафиша Сериалы Кафе поблизости Сезоны Сезон 1

Adım Başı Kafe
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кафе поблизости»

В 1 сезоне сериала «Кафе поблизости» в центре событий оказываются три близких приятеля Мерве, Эмре и Синан. Они долгое время знакомы и часто коротают время вместе. Однажды они приходят к выводу, что им надоел наемный труд. Тогда ребята решаются открыть собственное дело. Выбор остановился на сфере общественного питания. Друзья хотят открыть уютное кафе, в котором посетителям приятно будет провести время за чашечкой кофе, расслабиться и отдохнуть. Но проблема заключается в том, что у парней нет в этом никакого опыта.

Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Список серий сериала Кафе поблизости График выхода всех сериалов
Сезон 1
"Когда одна дверь закрывается, открывается другая" "Bir Kapı Kapanırsa Bir Kapı Açılır"
Сезон 1 Серия 1
25 июня 2021
"Начало - половина успеха" "Başlamak Batırmanın Yarısıdır"
Сезон 1 Серия 2
2 июля 2021
"Будь собой!" "Başkası Olma Kendin Ol Böyle Çok Daha Güzelsin"
Сезон 1 Серия 3
9 июля 2021
"Когда Димята ехала к Рису, они собирались быть на бульваре в доме". "Dimyata Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olacaklardı"
Сезон 1 Серия 4
16 июля 2021
"Не делайте другим то, что вы не желаете для себя" "Hayır Dile Komşuna Hayır Gelsin Başına"
Сезон 1 Серия 5
23 июля 2021
"То, что нас не убивает, делает нас сильнее" "Seni Öldürmeyen Şey Güçlendirir."
Сезон 1 Серия 6
30 июля 2021
"Одна беда лучше тысячи советов". "Bir Musibet Bin Nasihatten İyidir"
Сезон 1 Серия 7
13 августа 2021
"Все за одного" "Hepimiz Birimiz Hepimiz Birimiz İçin"
Сезон 1 Серия 8
13 августа 2021
"Загад не бывает богат" "Evdeki Hesap Çarşıya Uymaz"
Сезон 1 Серия 9
20 августа 2021
"Иногда необходимо начинать все сначала" "Sil Baştan Başlamak Gerek Bazen"
Сезон 1 Серия 10
27 августа 2021
График выхода всех сериалов
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