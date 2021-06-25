"Когда одна дверь закрывается, открывается другая"
Сезон 1 / Серия 125 июня 2021
"Начало - половина успеха"
Сезон 1 / Серия 22 июля 2021
"Будь собой!"
Сезон 1 / Серия 39 июля 2021
"Когда Димята ехала к Рису, они собирались быть на бульваре в доме".
Сезон 1 / Серия 416 июля 2021
"Не делайте другим то, что вы не желаете для себя"
Сезон 1 / Серия 523 июля 2021
"То, что нас не убивает, делает нас сильнее"
Сезон 1 / Серия 630 июля 2021
"Одна беда лучше тысячи советов".
Сезон 1 / Серия 713 августа 2021
"Все за одного"
Сезон 1 / Серия 813 августа 2021
"Загад не бывает богат"
Сезон 1 / Серия 920 августа 2021
"Иногда необходимо начинать все сначала"
Сезон 1 / Серия 1027 августа 2021
О чем серия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Кафе поблизости» друзья хотят открыть кафе, но понимают, что для этого нужны солидные финансовые вложения. Стартового капитала, которым они располагают, недостаточно. Но упорных ребят это не останавливает.
Ди Каприо был не сумасшедшим? Разбираем загадку последней сцены «Острова проклятых» — ее поняли лишь единицы
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