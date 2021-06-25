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Кафе поблизости 2021 1 серия 1 сезон

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"Когда одна дверь закрывается, открывается другая"
Сезон 1 / Серия 1 25 июня 2021
"Начало - половина успеха"
Сезон 1 / Серия 2 2 июля 2021
"Будь собой!"
Сезон 1 / Серия 3 9 июля 2021
"Когда Димята ехала к Рису, они собирались быть на бульваре в доме".
Сезон 1 / Серия 4 16 июля 2021
"Не делайте другим то, что вы не желаете для себя"
Сезон 1 / Серия 5 23 июля 2021
"То, что нас не убивает, делает нас сильнее"
Сезон 1 / Серия 6 30 июля 2021
"Одна беда лучше тысячи советов".
Сезон 1 / Серия 7 13 августа 2021
"Все за одного"
Сезон 1 / Серия 8 13 августа 2021
"Загад не бывает богат"
Сезон 1 / Серия 9 20 августа 2021
"Иногда необходимо начинать все сначала"
Сезон 1 / Серия 10 27 августа 2021
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Кафе поблизости» друзья хотят открыть кафе, но понимают, что для этого нужны солидные финансовые вложения. Стартового капитала, которым они располагают, недостаточно. Но упорных ребят это не останавливает.

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