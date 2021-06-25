Турецкий сериал «Кафе поблизости» – это история о трех приятелях, которые устали работать на «чужого дядю» и решили открыть собственное дело. Выбор пал на заведение общественного питания. Мерве, Эмре и Синан с воодушевлением принялись обсуждать стратегию запуска своего будущего кафе. При этом ребят нисколько не смутило, что их финансовых средств недостаточно для начала дела. Однако они не сдались и все-таки добыли нужную сумму для своего смелого стартапа. Но самое сложное и увлекательное началось уже после открытия...