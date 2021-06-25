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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Киноафиша Сериалы Кафе поблизости
Кафе поблизости (2021 - …) Adım Başı Kafe
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 28 минут
Продолжительность 4 часа 40 минут
О чем сериал

Турецкий сериал «Кафе поблизости» – это история о трех приятелях, которые устали работать на «чужого дядю» и решили открыть собственное дело. Выбор пал на заведение общественного питания. Мерве, Эмре и Синан с воодушевлением принялись обсуждать стратегию запуска своего будущего кафе. При этом ребят нисколько не смутило, что их финансовых средств недостаточно для начала дела. Однако они не сдались и все-таки добыли нужную сумму для своего смелого стартапа. Но самое сложное и увлекательное началось уже после открытия...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Шенай Гюрлер
Зейнеп Чамджи
Бурак Сердар Санал
Эмрах Каман
Бурак Сатибол
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кафе поблизости - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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