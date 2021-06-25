"Когда одна дверь закрывается, открывается другая"
Сезон 1 / Серия 125 июня 2021
"Начало - половина успеха"
Сезон 1 / Серия 22 июля 2021
"Будь собой!"
Сезон 1 / Серия 39 июля 2021
"Когда Димята ехала к Рису, они собирались быть на бульваре в доме".
Сезон 1 / Серия 416 июля 2021
"Не делайте другим то, что вы не желаете для себя"
Сезон 1 / Серия 523 июля 2021
"То, что нас не убивает, делает нас сильнее"
Сезон 1 / Серия 630 июля 2021
"Одна беда лучше тысячи советов".
Сезон 1 / Серия 713 августа 2021
"Все за одного"
Сезон 1 / Серия 813 августа 2021
"Загад не бывает богат"
Сезон 1 / Серия 920 августа 2021
"Иногда необходимо начинать все сначала"
Сезон 1 / Серия 1027 августа 2021
О чем серия
В 1 сезоне 7 серии сериала «Кафе поблизости» Синан принес в заведение снимок Мерве в рамке и повесил его на самое видное место в кафе, чтобы он привлекал внимание каждого посетителя. В кафе появился мужчина с предложением своих услуг.
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