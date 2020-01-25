В 1 сезоне 6 серии сериала «Изумрудный Феникс» Серхат настаивает на том, чтобы Аббас отправился в полицейский участок и все рассказал. После ухода Аббаса за ним последовала Фитнат, которая готова пожертвовать собой ради любимого мужчины.
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