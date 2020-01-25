Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Изумрудный Феникс Сезоны Сезон 1 Серия 6

Изумрудный Феникс 2020 - 2021 6 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 1 сезона «Изумрудный Феникс»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 25 января 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 1 февраля 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 8 февраля 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 15 февраля 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 22 февраля 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 29 февраля 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 7 марта 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 14 марта 2020
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 21 марта 2020
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Изумрудный Феникс» Серхат настаивает на том, чтобы Аббас отправился в полицейский участок и все рассказал. После ухода Аббаса за ним последовала Фитнат, которая готова пожертвовать собой ради любимого мужчины.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Новокаин
Новокаин 2 комментария
Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Кологривый, Цыганов и 288 человек в массовке: Учитель снимает в Петербурге фильм о Шостаковиче
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
Эту пасхалку в «Двух холмах» к «Властелину колец» заметили не все: вместо Кольца — «мужской код»
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше