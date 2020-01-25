В 1 сезоне 4 серии сериала «Изумрудный Феникс» Серхат после первой брачной ночи стреляет в воздух по турецкому обычаю. Аббас получает ранения. Он лжет родным об аппендиците и отправляется в клинику. Зюмрют снятся кошмарные сны о семье Серхата.
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