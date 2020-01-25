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Киноафиша Сериалы Изумрудный Феникс Сезоны Сезон 1 Серия 4

Изумрудный Феникс 2020 - 2021 4 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Изумрудный Феникс»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 25 января 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 1 февраля 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 8 февраля 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 15 февраля 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 22 февраля 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 29 февраля 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 7 марта 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 14 марта 2020
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 21 марта 2020
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Изумрудный Феникс» Серхат после первой брачной ночи стреляет в воздух по турецкому обычаю. Аббас получает ранения. Он лжет родным об аппендиците и отправляется в клинику. Зюмрют снятся кошмарные сны о семье Серхата.

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