The Phoenix 2020 - 2021 season 1

The Phoenix season 1 poster
Zümrüdüanka
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 9
Runtime 18 hours 0 minute
"The Phoenix" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Изумрудный Феникс» Зюмрют Кулоглу живет в Невшехире с отцом, матерью и сестрами. Девушка работает в фирме, которая принадлежит семье Демирканов — одной из самых состоятельных в городе. Мать Зюмрют, Ульфет, постоянно недовольна своей жизнью. Она мечтает, чтобы ее дочери выгодно вышли замуж и избавили ее от бедности. Зюмрют никому не признается, что сын обеспеченной семьи Демирканов, Адиль, питает к ней нежные чувства и мечтает взять в жены. Однако Ульфет узнает это. Она намерена сосватать дочь.

Series rating

4.1
Rate 12 votes
4.2 IMDb

"The Phoenix" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
25 January 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
1 February 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 February 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
15 February 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
22 February 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
29 February 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
7 March 2020
Episode 8
Season 1 Episode 8
14 March 2020
Episode 9
Season 1 Episode 9
21 March 2020
