В 2-м сезоне сериала «Спасская» главная героиня не может прийти в себя сразу после нескольких потрясений: потери близкого друга и напарника Ильина и развода с супругом Олегом. Однако преступники не дремлют, и непростая работа следователя требует быстрых решений. Ане приходится забыть про стресс и взвалить на свои женские плечи управление всем сочинским отделом уголовного розыска. Теперь ей предстоит расследовать несколько сложных дел и выстроить сносные отношения с руководством из столицы. Кроме того, Олег предлагает ей восстановить брак, но женщина не уверена, что готова дать ему второй шанс.

