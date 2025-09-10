«Каменская такого не позволяла»: «Спасская» официально стала самым популярным российским сериалом — но зрители 4 сезон «громят» в пух и прах

Доверия к проекту у поклонников все меньше.

1 сентября на Первом канале официально вышел четвертый сезон «Спасской». Интриги, Сочи, мафиози — все на месте. И зрители включились: по данным Mediascope, сериал возглавил топ-10 проектов недели в Москве, обогнав «Тайны следствия» и «Лихача».

Доля аудитории — более 28%. Казалось бы, победа безоговорочная, а народная любовь очевидна: детектив, снятый на фоне моря и пальм, работает безотказно. Но это лишь на первый взгляд.

Что любят в «Спасской»

Популярность объяснима. Российский зритель по-прежнему тянется к детективам, а «Спасская» предлагает не привычные питерские дворы, а курортные пейзажи.

Морские виды, пальмы и яхты в кадре создают эффект «детектива в раю». Да и сама Анна Спасская (Карина Андоленко) давно стала узнаваемым лицом отечественного ТВ — зрители следят за ее личной жизнью не меньше, чем за расследованиями.

«Худшая роль Андоленко» и «Сочи как Чикаго»

Но вместе с комплиментами звучит резкая критика. Часть публики недовольна тем, как выглядит Андоленко:

«Спасская стремительно полнеет», «Худшая роль Карины», «Костюмеров на мыло», — такие комментарии встречаются нередко.

Досталось и антуражу: образ Сочи как столицы мафии зрители назвали карикатурным.

«Чикаго времен Аль Капоне в курортном городе — не верится», — пишут в обсуждениях.

Проблемные сюжетные линии

Классическая претензия — надуманность драм.

«Олег Спасский каждый сезон становится отцом», «Любовная линия обрывается на полуслове», «Персонажи ведут себя неправдоподобно», — жалуются фанаты.

А сцена с Кирой, свадьбой и надвигающейся трагедией (без спойлеров!) многим так и вовсе показалась неправдоподобной.

Шоураннеры «работу над ошибками» так и не сделали

Если вспомнить отзывы на первые сезоны, многие упреки повторяются. Зрители еще тогда отмечали картонность персонажей, слабый сценарий и неубедительную игру части актеров.

Критиковали и излишнюю «глянцевость» — от вечерних нарядов следователей до роскошных катеров.

«Каменская себе такого не позволяла — бриллианты и яхты», — писали фанаты старой школы.

Казалось, новый сезон сгладит эти шероховатости, но вместо этого сериал все еще балансирует между гламурной картинкой и криминальной драмой, не дотягивая ни там, ни там.

В сухом остатке

Четвертый сезон «Спасской» собрал невероятные рейтинги и продолжает удерживать зрителей у экранов. Но одновременно шоу подтверждает: успех в цифрах не всегда равен художественному качеству.

У сериала есть «живинка», которая цепляет, — иначе бы его не смотрели миллионы. Но и ощущение «халтурки», о котором говорили еще после первых серий, пока никуда не делось.

Изначально зрителя заворожила формула «криминал плюс море плюс знакомые лица», но теперь очарование начинает пропадать. И для шоураннеров это — тревожный сигнал: рейтинг рейтингом, но доверие аудитории тает. И если не делать работу над ошибками, однажды зритель может переключить канал — и пальмы с закатами на экране его не остановят.

Ранее мы писали: Деми Мур станет злым боссом, а Томми поможет отец: официальные подробности 2 сезона «Лэндмена»