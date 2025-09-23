Меню
Финал подкрался незаметно: в Сеть слили спойлеры концовки 5 сезона «Спасской» — Анна потеряет близкого уже в первой серии

23 сентября 2025 13:46
Делимся подробностями для самых нетерпеливых.

Уже с понедельника, 22 сентября, зрители «России 1» увидят заключительные эпизоды истории следователя Анны Спасской. Восьмидневный марафон интриг, отравлений и подменённых улик завершится в четверг, а вместе с ним и вся новая глава детективного хита.

По данным TV Mag, авторы обещают сразу несколько громких дел: серийного убийцу в Сочи, загадочную смерть актёра на съёмочной площадке, убийство хирурга у водопада и даже кровавые разборки на винной ярмарке.

«Игрушка»: яд и реванш

В первой из новых серий Спасскую ждёт личная трагедия — во время задержания погибает её коллега. Анна жаждет наказать виновных, но формально её отстраняют. Тем временем расследование выводит на след убийцы, который оставляет на теле жертв след укуса редкой змеи.

«Кино…»: смерть на съёмках

Дальше — ещё больше скандала. На площадке фильма реквизит превращается в настоящее оружие: актёр Всеволод Лебедев погибает от пули. Главной подозреваемой становится его возлюбленная Лариса Изотова, но круг лиц, кому смерть была выгодна, шире, чем кажется.

«Глава “Семьи”»: тайна психологического центра

Новый труп у водопада открывает историю с болью и утратами. Хирург Сергей Макеев погибает при странных обстоятельствах, а ключ к разгадке уводит следствие в центр «Семья», где психолог Ледовский мог знать о тайных мотивах участников.

«Вино и кровь одного цвета»

Финал сезона обещает быть особенно напряжённым. На винной ярмарке убивают винодела Семёна Кошелева, а вскоре — ещё одного его конкурента. В городе объявляется оживший криминальный авторитет Емельянов, и Спасская вместе с Романовым готовят операцию, которая может стать решающей в их карьере и жизни.

С 22 по 25 сентября — каждый вечер на «России 1» в 21:30 зрители увидят финальные серии «Спасской». Анна снова в гуще смертельных игр, и выживет ли она — узнаем совсем скоро.

Ранее мы писали: «Остальные на ее фоне — офисные крыски»: ИИ вычислил лучших женщин-детективов из российских сериалов — Спасскую признал худшей из всех

Фото: Кадр из сериала «Спасская»
Алексей Плеткин
