Чем закончился 4 сезон «Спасской»? Убьют ли Шалаева? Даем полное описание всех 16 серий

Сезон 4 «Спасской» — это уже не просто очередная глава, а тяжёлая артиллерия российского детектива. Каждая серия работает как отдельный фильм, с самостоятельным сюжетом, но в то же время все они сплетаются в единое полотно, где личные драмы Спасской и Голицына идут рука об руку с жестокими преступлениями.

Серии 1–2: Киднеппинг как зеркало 90-х

Старт сезона — мощнейший: внучку влиятельного бизнесмена Рябова похищают по дороге в школу, водителя убивают. Это не просто преступление ради денег — фон в том, что Рябов в 90-е был главарём ОПГ, а потом рейдером. Он, как бы ни пытался строить из себя уважаемого бизнесмена, десятилетиями копил врагов.

Следствие выводит на Александра Лукина, у которого Рябов в своё время «отжал бизнес». Лукин покупает машину и снимает дом для похищения, но очевидно, что он работает не один.

Сам Рябов вместо того, чтобы сотрудничать со следствием, идёт на тайные переговоры с похитителями. Классическая ошибка старой школы — он всё ещё живет по понятиям, а не по закону.

Серии 3–4: Семейные убийства и новый стажёр

В бассейне коттеджа находят труп чиновника Мазура. Сначала думают — несчастный случай, но любовница говорит: он боится воды. Версия о несчастном случае рушится — это убийство.

Через серию находят убитой его жену Аллу. Подозрение падает на падчерицу Веру, которая ненавидела мачеху. Плюс вскрывается, что у Мазура был роман с чужой женой. Получается классическая многоходовка: любовные связи, деньги, семейная ненависть.

На этом фоне генерал Беляев присылает к Голицыну свою внучку Катю на стажировку. Он надеется, что девочку быстро отпугнут жестокие реалии. Но Катя проявляет цепкий ум и сразу показывает, что она не просто «папина дочка».

Серии 5–8: Личное против дела

Это ключевая часть сезона. Родственницу Спасской находят убитой в ресторане. Камеры отключены, Спасская винит Шалаева, но улики туманны. Для Анны это не просто дело — это личная трагедия.

В дом к Инессе и Петру Григорьевичу пробирается человек с татуировкой из четырёх цифр на руке. Они вспоминают, где это видели — ниточка идёт к официантам и «свадебной» линии. Параллельно Шалаев начинает своё расследование через криминальные связи.

Серии 9–10: Труп в торте и ювелирные войны

Ювелирный бизнес становится сценой для почти театральной расправы. В день рождения владельцу компании Долгову присылают картонный торт, внутри которого труп его директора и любовницы.

Выясняется, что у Долгова и убитой были конфликты. Жена Долгова нанимает частного сыщика, выясняется переписка и измены. В офисе находят новый труп.

Эти серии играют в эстетику нуара: богатство, измены, тайные аудиосообщения и убийства, завёрнутые в красивую упаковку.

Серии 11–12: Смерть на трассе

Во время рекламного автозаезда гибнут двое пилотов. Выясняется, что легенду — маршрут с опасными поворотами — подменили. Это похоже на намеренное убийство.

Сначала думают, что жертвой должна была стать Марина Овсиенко, но именно её находят убитой в следующей серии. Голицын связывает всё с неизданным романом погибшей журналистки Рогозиной, где персонажи подозрительно совпадают с реальными людьми.

Серии 13–14: Месть полицейскому

На обочине находят убитого полицейского Денисова. Владелец машины говорит, что продал её некому Сергею — но фамилию не знает. Выясняется, что Денисов когда-то помог отправить за решётку своего коллегу Антонова, а тот недавно вышел.

Дальше в кадре появляется дочь убитого, её мать и новый мужчина — Сергей Фомин. Тот самый, что купил машину. Сюжет начинает закручиваться вокруг классической темы: месть, подставы и семейные связи.

Серии 15–16: Криминальный авторитет и охота на живца

В частной клинике убивают умирающего криминального авторитета Щербака. Зачем? Человек и так на последней стадии рака. Но его смерть кому-то всё равно выгодна. Киллер действует не один — у него есть сообщник внутри больницы.

Параллельно совершается покушение на Шалаева. Спасская выходит на новые зацепки по Щербаку, а Голицын организует охоту на живца. Это финал сезона, где все нити связываются: от криминала и ювелирных войн до личных трагедий и старых грехов.

Каждая серия «Спасской» снята как отдельный фильм — будь то киднеппинг, семейная драма, мафиозная разборка или автоспортивная трагедия. Но главное — личные линии героев. Спасская теряет близкого человека и вынуждена расследовать смерть внутри семьи.

