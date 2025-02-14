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Шершни 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Шершни
Киноафиша Сериалы Шершни Сезоны Сезон 3

Yellowjackets 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 14 февраля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Шершни»

В 3 сезоне сериала «Шершни» продолжаются опасные и пугающие приключения школьной футбольной команды в лесах Онтарио. Напомним, в предыдущих сезонах «Шершни» попали в авиакатастрофу и оказались предоставлены сами себе вдали от цивилизации. Лотти удается убедить команду, что она обладает сверхъестественными способностями. Джеки, узнав о предательстве Джеффа, замерзает насмерть. Мисти решает принести жертву дикой природе, чтобы задобрить местных божеств. Параллельно в 2021 году выжившие спортсмены пытаются вернуться к нормальной жизни в человеческом обществе. Таисса баллотируется в сенат, а Симона получает анонимную угрозу.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Шершни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Девушка It Girl
Сезон 3 Серия 1
14 февраля 2025
Вывих Dislocation
Сезон 3 Серия 2
14 февраля 2025
Вот это тормоза Them's the Brakes
Сезон 3 Серия 3
21 февраля 2025
12 разгневанных девушек и 1 пьяный Трэвис 12 Angry Girls and 1 Drunk Travis
Сезон 3 Серия 4
28 февраля 2025
Это сделал Тай? Did Tai Do That?
Сезон 3 Серия 5
7 марта 2025
День благодарения (Канада) Thanksgiving (Canada)
Сезон 3 Серия 6
14 марта 2025
Кроак Croak
Сезон 3 Серия 7
21 марта 2025
Обычная, скучная жизнь A Normal, Boring Life
Сезон 3 Серия 8
28 марта 2025
Чем закончится история How the Story Ends
Сезон 3 Серия 9
4 апреля 2025
Полный круг Full Circle
Сезон 3 Серия 10
11 апреля 2025
График выхода всех сериалов
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