Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестовЗабастовка Гильдии сценаристов, начавшаяся в мае, уже распространилась и на другие профсоюзы, практически парализовав индустрию и поставив на паузу работу над продолжением «Аватара», 5-м сезоном «Очень странных дел», 3-м сезоном «Эйфории» и еще несколькими десятками проектов. Разбираемся, какие крупные забастовки уже случались и к каким результатам они привели.
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериаловВ подписке Okko появились три первых эпизода сериала «Лэйт Найт Скул», в котором старшеклассники начинают снимать провокационное и быстро завоёвывающее популярность шоу о собственных проблемах. Кто лучше самих подростков знает, какие у них проблемы? Вспоминаем еще несколько ярких молодёжных сериалов, отечественных и не только.