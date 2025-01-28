Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Шершни Новости

Новости о сериале «Шершни»

Новости о сериале «Шершни» Вся информация о сериале
Вышли трейлеры третьих сезонов «Белого лотоса» и «Шершней»
Вышли трейлеры третьих сезонов «Белого лотоса» и «Шершней» Сериалы вернутся в один день.
Написать
28 января 2025 16:03
Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестов
Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестов Забастовка Гильдии сценаристов, начавшаяся в мае, уже распространилась и на другие профсоюзы, практически парализовав индустрию и поставив на паузу работу над продолжением «Аватара», 5-м сезоном «Очень странных дел», 3-м сезоном «Эйфории» и еще несколькими десятками проектов. Разбираемся, какие крупные забастовки уже случались и к каким результатам они привели.  
Написать
8 августа 2023 12:29
Создательница «Шершней» пообещала бонусный эпизод сериала, который выйдет между сезонами
Создательница «Шершней» пообещала бонусный эпизод сериала, который выйдет между сезонами Она также прокомментировала недовольство фанатов последней серией шоу.
Написать
5 июня 2023 15:33
Не «Твин Пиксом» единым: 6 новых загадочных сериалов
Не «Твин Пиксом» единым: 6 новых загадочных сериалов Жуткие тайны, послания от призраков, теории заговора и игры со временем. 
Написать
21 мая 2023 12:00
Конец Голливуда близок? Выйдут ли новые сезоны «Одних из нас», «Очень странных дел» и спин-офф «Игры престолов»?
Конец Голливуда близок? Выйдут ли новые сезоны «Одних из нас», «Очень странных дел» и спин-офф «Игры престолов»? Все, что нужно знать о забастовке сценаристов, которая поставила на паузу многие крупные проекты.
Написать
12 мая 2023 16:29
Работа над новыми сезонами «Кобры Кай» и «Шершней» приостановлена из-за забастовки
Работа над новыми сезонами «Кобры Кай» и «Шершней» приостановлена из-за забастовки Создатели сериалов поддержали голливудских сценаристов в их борьбе за лучшие условия труда.
Написать
3 мая 2023 15:53
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов На этой неделе стриминги предлагают отправиться на секретное задание, узнать о своих корнях, сыграть в баскетбол с Вуди Харрельсоном и послушать Дэвида Боуи. 
Написать
28 апреля 2023 15:00
Второй сезон «Шершней» стал рекордсменом канала Showtime
Второй сезон «Шершней» стал рекордсменом канала Showtime Аудитория шоу возросла более чем в 2 раза по сравнению с премьерой первого сезона.
Написать
28 марта 2023 15:43
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни»
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» На этой неделе стриминги предлагают перезимовать на загадочном необитаемом острове, наладить отношения в семье, вспомнить английскую классику и обезвредить опасное оружие. 
Написать
24 марта 2023 15:00
У создателей сериала «Шершни» есть идеи для потенциальных спин-оффов
У создателей сериала «Шершни» есть идеи для потенциальных спин-оффов Они подчеркнули, что согласятся на создание сторонних проектов, только если они будут «иметь смысл».
Написать
22 марта 2023 16:41
Второй сезон сериала «Шершни» удерживает максимальный рейтинг на Rotten Tomatoes
Второй сезон сериала «Шершни» удерживает максимальный рейтинг на Rotten Tomatoes По мнению критиков, продолжение шоу ни в чем не уступает своему предшественнику.
Написать
21 марта 2023 16:14
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга Предстоящие новинки от короля ужасов.
Написать
20 марта 2023 12:06
Напряжение нарастает: вышел трейлер второго сезона «Шершней»
Напряжение нарастает: вышел трейлер второго сезона «Шершней» Премьера продолжения триллера о выживании в дикой природе состоится в конце марта.
Написать
10 марта 2023 10:18
Создательница «Шершней» планирует завершить сериал пятым сезоном
Создательница «Шершней» планирует завершить сериал пятым сезоном Сейчас к выходу готовится второй сезон.
Написать
6 марта 2023 15:31
Погружение во тьму: вышел тизер-трейлер второго сезона «Шершней»
Погружение во тьму: вышел тизер-трейлер второго сезона «Шершней» Премьера продолжения шоу о выживании футболисток в диком лесу состоится в конце марта.
Написать
16 января 2023 11:11
Появился первый кадр с Элайджей Вудом из второго сезона «Шершней»
Появился первый кадр с Элайджей Вудом из второго сезона «Шершней» Судя по всему, актеру предстоит объединить силы с героиней Кристины Риччи.
Написать
11 января 2023 16:08
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года Шоу по игре The Last of Us, опасные психопаты и продолжение мистического триллера про подростков, заставлявших в лесах Онтарио, – 2023-й сериальный год выглядит как минимум многообещающе.
Написать
2 января 2023 12:00
Сериал «Шершни» продлен на третий сезон до премьеры второго
Сериал «Шершни» продлен на третий сезон до премьеры второго Премьера новых серий состоится в марте 2023 года.
Написать
16 декабря 2022 10:50
Второй сезон «Шершней» обрел дату премьеры
Второй сезон «Шершней» обрел дату премьеры Продолжение триллера о выживании школьниц в лесу выйдет на экраны весной следующего года.
Написать
8 декабря 2022 12:32
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов В подписке Okko появились три первых эпизода сериала «Лэйт Найт Скул», в котором старшеклассники начинают снимать провокационное и быстро завоёвывающее популярность шоу о собственных проблемах. Кто лучше самих подростков знает, какие у них проблемы? Вспоминаем еще несколько ярких молодёжных сериалов, отечественных и не только.
Написать
11 ноября 2022 13:15
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана Сезон Хеллоуина с призраками, вампирами и ходячими мертвецами объявляется открытым.
Написать
1 октября 2022 17:00
Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели
Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Сестры Олсен покоряют мир моды, Деннис-мучитель стал экологом, а у Линдси Лохан наконец-то налаживается жизнь.
Написать
14 сентября 2022 12:00
Начались съемки второго сезона «Шершней»
Начались съемки второго сезона «Шершней» В продолжении появится ряд новых актеров, включая Элайджу Вуда.
Написать
1 сентября 2022 15:01
Элайджа Вуд получил роль во втором сезоне «Шершней»
Элайджа Вуд получил роль во втором сезоне «Шершней» Его персонаж постарается вывести главных героинь на чистую воду.
Написать
22 августа 2022 11:38
Молодежный культ оборачивается смертоубийством в трейлере мини-сериала «Судный день»
Молодежный культ оборачивается смертоубийством в трейлере мини-сериала «Судный день» Премьера остросюжетной драмы состоится 1 марта в цифровом формате.
Написать
3 февраля 2022 13:29
Психологи объяснили, почему сериалы «Эйфория» и «Шершни» столь популярны
Психологи объяснили, почему сериалы «Эйфория» и «Шершни» столь популярны Они помогают зрителям справиться с собственными эмоциональными проблемами. 
Написать
28 января 2022 14:47
Мелани Лински утверждает, что член продюсерской команды «Шершней» упрекнул ее в лишнем весе
Мелани Лински утверждает, что член продюсерской команды «Шершней» упрекнул ее в лишнем весе Ей же было важно, чтобы обычные женщины увидели в героине самих себя. 
Написать
20 января 2022 15:47
Дебютный сезон «Шершней» стал хитом канала Showtime
Дебютный сезон «Шершней» стал хитом канала Showtime Финал психологического триллера показал солидный прирост зрителей.
Написать
20 января 2022 13:46
Стоит ли смотреть сериал «Шершни»: отзывы критиков и многообещающая концовка
Стоит ли смотреть сериал «Шершни»: отзывы критиков и многообещающая концовка Сериал «Шершни» вроде бы никто и не ждал, но эта подростковая драма-триллер конца прошлого года быстро заработала любовь зрителей и критиков. Киноафиша рассказывает, почему вам уже сейчас стоит ждать продолжения.
Написать
19 января 2022 17:46
Шоураннер «Шершней» дал комментарий о проблеме каннибализма в сериале
Шоураннер «Шершней» дал комментарий о проблеме каннибализма в сериале В драме рассказывается не о нем самом, а о том, как главные героини пришли к этому.
Написать
18 января 2022 15:21
Второй сезон «Шершней» должен выйти уже в конце 2022 года
Второй сезон «Шершней» должен выйти уже в конце 2022 года Одним продлением сериал, скорее всего, не ограничится.
Написать
18 января 2022 13:19
Сериал «Шершни» с Кристиной Риччи и Джульетт Льюис продлен на второй сезон
Сериал «Шершни» с Кристиной Риччи и Джульетт Льюис продлен на второй сезон Остросюжетная драма получила признание критиков и аудитории и претендует на престижные награды.
Написать
17 декабря 2021 13:09
«Наследники», «Мейр из Исттауна» и другие: стали известны номинанты на премию Critics’ Choice Television Awards
«Наследники», «Мейр из Исттауна» и другие: стали известны номинанты на премию Critics’ Choice Television Awards Телеканал HBO опередил стримингового гиганта Netflix по количеству номинаций.
Написать
7 декабря 2021 14:01
По словам Кристины Риччи, сериал «Шершни» понравится женщинам, которые любят «Бешеных псов»
По словам Кристины Риччи, сериал «Шершни» понравится женщинам, которые любят «Бешеных псов» И там и там персонажи оказываются в ловушке и противостоят друг другу.
Написать
2 декабря 2021 16:35
Showtime выпустил трейлер сериала «Шершни» о группе женщин, которые в юности пережили страшную катастрофу
Showtime выпустил трейлер сериала «Шершни» о группе женщин, которые в юности пережили страшную катастрофу Главные роли сыграли Мелани Лински, Кристина Риччи, Джульетт Льюис и Элла Пернелл. 
Написать
27 августа 2021 14:49
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше