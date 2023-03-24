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Шершни 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Шершни
Киноафиша Сериалы Шершни Сезоны Сезон 2

Yellowjackets 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Шершни»

Во 2 сезоне сериала «Шершни» история школьниц, которым пришлось выживать в лесу после авиакатастрофы, продолжается. События разворачиваются попеременно в прошлом и будущем времени. Четверть века назад в Онтарио случилась чудовищная трагедия – разбился самолет, на борту которого находились юные футболистки. Некоторые из них смогли уцелеть. Спустя годы они готовы поведать миру историю своей борьбы за жизнь. Подругам пришлось разбиться на воинственные кланы. Они готовы были безжалостно убивать друг друга и даже прибегать к людоедству, чтобы уцелеть. Но история, случившаяся в далеких лесах, не завершилась и по сей день...

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Шершни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Друзья, римляне, соотечественники Friends, Romans, Countrymen
Сезон 2 Серия 1
24 марта 2023
Съедобный комплекс Edible Complex
Сезон 2 Серия 2
31 марта 2023
Дижестив Digestif
Сезон 2 Серия 3
7 апреля 2023
Старые раны Old Wounds
Сезон 2 Серия 4
14 апреля 2023
Две правды и ложь Two Truths and a Lie
Сезон 2 Серия 5
21 апреля 2023
Кто Qui
Сезон 2 Серия 6
5 мая 2023
Захоронение Burial
Сезон 2 Серия 7
12 мая 2023
Он выбирает It Chooses
Сезон 2 Серия 8
19 мая 2023
Рассказ Storytelling
Сезон 2 Серия 9
26 мая 2023
График выхода всех сериалов
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