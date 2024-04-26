Меню
Мэр Кингстауна
Джереми Реннер противостоит русским гангстерам в трейлере третьего сезона «Мэра Кингстауна»
Актер вернулся к работе после тяжелых травм, полученный в результате несчастного случая со снегоуборочной машиной.
Написать
26 апреля 2024 11:18
Джереми Реннер вернулся домой из больницы
Актер сообщил, что посмотрел новый эпизод «Мэра из Кингстауна» со своей семьей.
Написать
18 января 2023 10:56
Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов
История про крепкую дружбу, приключения в мире постапокалипсиса, финальная глава хоррора про жуткий дом и авторский проект от известного режиссера — рассказываем про самые интересные онлайн-новинки первых двух недель нового года.
Написать
13 января 2023 15:00
Джереми Реннер пытается навести порядок в своем городе в трейлере второго сезона «Мэра Кингстауна»
Главного героя ожидает целая череда новых проблем.
Написать
15 декабря 2022 11:57
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести
На этой неделе стриминги предлагают начать приманивать праздничное настроение, заглянуть в Букингемский дворец, отправиться в путешествие по Дикому Западу и спасти дракона.
Написать
11 ноября 2022 15:00
Джереми Реннер обозревает последствия тюремного бунта в тизере второго сезона «Мэра Кингстауна»
Продолжение получило официальную дату премьеры.
Написать
2 ноября 2022 12:11
Paramount+ продлил на новые сезоны сериалы «Мэр Кингстауна» и «Спецназ»
Проект с Джереми Реннером вошел в число самых популярных шоу стримера.
Написать
2 февраля 2022 15:45
