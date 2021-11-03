Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

По ту сторону смерти 2018 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала По ту сторону смерти
Киноафиша Сериалы По ту сторону смерти Сезоны Сезон 2

По ту сторону смерти 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 14
Продолжительность сезона 12 часов 8 минут
О чем 2-й сезон сериала «По ту сторону смерти»

Во 2 сезоне сериала «По ту сторону смерти» перед следователем Глебом Точилиным встает очередная мистическая загадка. Опытный полицейский имеет дело с преступлением, которое, кажется, доказывает существование сверхъестественных сил. В этом деле есть место и загадочным видениям, и зашифрованным предсказаниям, и тайнам человеческой души. Но разобраться с проблемой в одиночестве Точилин не может. Ему приходится вновь прибегнуть к помощи своего личного консультанта по особым делам – сотрудницы Института мозга Юлии Деминой. Вместе детективы должны вернуться к своему первому нераскрытому делу и докопаться до истины.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала По ту сторону смерти График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
3 ноября 2021
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
3 ноября 2021
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
5 ноября 2021
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
5 ноября 2021
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
8 ноября 2021
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
8 ноября 2021
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
9 ноября 2021
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
9 ноября 2021
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
10 ноября 2021
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
10 ноября 2021
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
15 ноября 2021
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
16 ноября 2021
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
17 ноября 2021
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
18 ноября 2021
График выхода всех сериалов
Королевский статус Арагорна был сразу понятен: вот как переводится его имя
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше