Во 2 сезоне 7 серии сериала «По ту сторону смерти» Рита Нильсен пытается сбежать с годовалым ребенком. Она совершает нападение на супруга, который пытался их удержать. Через несколько месяцев Рита рассказывает Юле о смерти отца.
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