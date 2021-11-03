Во 2 сезоне 10 серии сериала «По ту сторону смерти» Рита в очередной раз озвучивает страшное предсказание. Она предрекает гибель Монголу. В скором времени ей становится плохо. Девушка оказывается в клинике. Рита хочет сбежать при содействии Давида.
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