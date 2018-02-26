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По ту сторону смерти 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала По ту сторону смерти
Киноафиша Сериалы По ту сторону смерти Сезоны Сезон 1

По ту сторону смерти 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «По ту сторону смерти»

В 1 сезоне сериала «По ту сторону смерти» молодая сотрудница Института мозга Юлия Демина чуть было не попадает под колеса поезда. В последний момент девушку спасает случайный прохожий. Сам парень погибает на рельсах у нее на глазах. Однако той же ночью его тело странным образом исчезает из морга. Причем ночной охранник буквально заикается от ужаса и клянется на допросе, что труп… встал с полки и ушел на своих двоих. Это дело решает напоследок перед уходом на пенсию взять опытный следователь Глеб Точилин. Когда Юлия дает ему показания, она предлагает детективу свою помощь как нейробиолог.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала По ту сторону смерти График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 февраля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 февраля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 февраля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 февраля 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 февраля 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
28 февраля 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 марта 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 марта 2018
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
2 марта 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
2 марта 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
5 марта 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
5 марта 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
6 марта 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
6 марта 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
7 марта 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
7 марта 2018
График выхода всех сериалов
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