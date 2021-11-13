«Счастье Серафимы» – это российский мелодраматический сериал о судьбе матери-одиночки, сбежавшей от своего мужа-тирана. Серафима Кузнецова живет с сыном и дедушкой Яшей в небольшом поселке Соловьиный. Она устраивается работать штукатуром, а вскоре открывает собственный строительный бизнес. Но жизнь женщины переворачивается, когда дед Яша умирает, не успев написать завещание на ее имя. Вскоре за наследством приезжает дальний родственник деда – звездочёт Алексей Говоров. Однако Серафима решает бороться.