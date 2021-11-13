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Киноафиша Сериалы Счастье Серафимы
Счастье Серафимы (2021 - …) Счастье Серафимы 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

«Счастье Серафимы» – это российский мелодраматический сериал о судьбе матери-одиночки, сбежавшей от своего мужа-тирана. Серафима Кузнецова живет с сыном и дедушкой Яшей в небольшом поселке Соловьиный. Она устраивается работать штукатуром, а вскоре открывает собственный строительный бизнес. Но жизнь женщины переворачивается, когда дед Яша умирает, не успев написать завещание на ее имя. Вскоре за наследством приезжает дальний родственник деда – звездочёт Алексей Говоров. Однако Серафима решает бороться.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Горобченко
Сергей Горобченко
Анна Ардова
Анна Ардова
Елена Фомина
Галина Сергеева
Анастасия Веденская
Анастасия Веденская
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Счастье Серафимы - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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