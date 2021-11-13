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Счастье Серафимы 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Счастье Серафимы
Киноафиша Сериалы Счастье Серафимы Сезоны Сезон 1

Счастье Серафимы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Счастье Серафимы»

В 1 сезоне сериала «Счастье Серафимы» замужняя женщина с маленьким сыном сбегает от своего супруга, с которым она несчастлива. Она находит приют в поселке Соловьиный в доме одинокого пенсионера – деда Яши. Сперва Серафима устраивается штукатуром, а затем осуществляет свою мечту – открывает строительную фирму. Она вполне довольна своей жизнью, но все меняется, когда дед Яша умирает, не успев переписать свой дом на нее. Скоро за наследством приезжает подозрительный тип – родственник деда. Но женщина решает отстоять свою землю.

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Список серий сериала Счастье Серафимы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 ноября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 ноября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 ноября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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