Инструкция по разводу для женщин 2014 - 2018 4 сезон

Girlfriends' Guide to Divorce
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 17 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 12 минут

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 20 голосов
7 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Инструкция по разводу для женщин»

Правило №776: Кошка всегда на крыше Rule #776: The Cat is Always on the Roof
Сезон 4 Серия 1
17 августа 2017
Правило № 10: Просто выжить Rule #10: Just Survive
Сезон 4 Серия 2
24 августа 2017
Правило № 706: позвольте им есть кексы Rule #706: Let Them Eat Cupcakes
Сезон 4 Серия 3
31 августа 2017
Правило № 49: Пусть сияет Rule #49: Let It Shine
Сезон 4 Серия 4
7 сентября 2017
Правило #930: Планируйте новые планы Rule #930: Plan for New Plans
Сезон 4 Серия 5
14 сентября 2017
Правило №155: Идите с фокусником Rule #155: Go with the Magician
Сезон 4 Серия 6
21 сентября 2017
