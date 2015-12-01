Инструкция по разводу для женщин 2014 - 2018 2 сезон
Girlfriends' Guide to Divorce
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
1 декабря 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
13
Продолжительность сезона
9 часов 6 минут
Рейтинг сериала
7.1
Оцените
20
голосов
7
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Инструкция по разводу для женщин»
Правило № 58: Избегайте доушмобиля
Rule #58: Avoid the Douchemobile
Сезон 2
Серия 1
1 декабря 2015
Правило №77: Не надувайте пузырь
Rule #77: Don't Blow the Bubble
Сезон 2
Серия 2
8 декабря 2015
Правило № 8: Время - это все
Rule #8: Timing is Everything
Сезон 2
Серия 3
15 декабря 2015
Правило №605: Вы можете вернуться домой снова
Rule #605: You Can Go Home Again
Сезон 2
Серия 4
22 декабря 2015
Правило №72: Никогда не поздно стать злой девчонкой
Rule #72: It's Never Too Late to Be a Mean Girl
Сезон 2
Серия 5
29 декабря 2015
Правило № 25: Остерегайтесь второго шанса
Rule #25: Beware the Second Chance
Сезон 2
Серия 6
5 января 2016
Правило № 14: «Нет - значит... нет».
Rule #14: No Means...No
Сезон 2
Серия 7
12 января 2016
Правило № 79: Этикетки предназначены для консервов
Rule #79: Labels Are for Canned Goods
Сезон 2
Серия 8
19 января 2016
Правило №81: В порно нельзя плакать
Rule #81: There's No Crying in Porn
Сезон 2
Серия 9
26 января 2016
Правило № 36: Если вы не можете выдержать жару, значит, вы приготовились
Rule #36: If You Can't Stand the Heat, You're Cooked
Сезон 2
Серия 10
2 февраля 2016
Правило №118: позвольте ей съесть торт
Rule #118: Let Her Eat Cake
Сезон 2
Серия 11
9 февраля 2016
Правило №876: Все происходит неслучайно
Rule #876: Everything Does Not Happen for a Reason
Сезон 2
Серия 12
16 февраля 2016
Правило №59: «Счастливы до конца» - это оксюморон
Rule #59: Happily Ever After is an Oxymoron
Сезон 2
Серия 13
23 февраля 2016
