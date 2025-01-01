Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Инструкция по разводу для женщин, список сезонов
Girlfriends' Guide to Divorce
Год выпуска
2014
Страна
США
Эпизод длится
42 минуты
Телеканал
Bravo
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
10
голосов
7
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Инструкция по разводу для женщин»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
2 декабря 2014 - 24 февраля 2015
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
1 декабря 2015 - 23 февраля 2016
Сезон 3 / Season 3
7 эпизодов
11 января 2017 - 22 февраля 2017
Сезон 4 / Season 4
6 эпизодов
17 августа 2017 - 21 сентября 2017
Сезон 5 / Season 5
6 эпизодов
14 июня 2018 - 19 июля 2018
