Инструкция по разводу для женщин 2014 - 2018 1 сезон

Girlfriends' Guide to Divorce
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 декабря 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 6 минут

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 20 голосов
7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Инструкция по разводу для женщин»

Правило № 23: никогда не лгите детям Rule #23: Never Lie to the Kids
Сезон 1 Серия 1
2 декабря 2014
Правило №174: Никогда не доверяйте тем, кто берет почасовую оплату Rule #174: Never Trust Anyone Who Charges by the Hour
Сезон 1 Серия 2
9 декабря 2014
Правило № 47: Всегда используйте время для себя Rule #47: Always Take Advantage of Me Time
Сезон 1 Серия 3
16 декабря 2014
Правило #426: Страна фантазий: Отличное место для посещения Rule #426: Fantasyland: A Great Place to Visit
Сезон 1 Серия 4
23 декабря 2014
Правило №21: Оставьте ребячество детям Rule #21: Leave Childishness to Children
Сезон 1 Серия 5
30 декабря 2014
Правило № 33: Если сомневаетесь, убегайте Rule #33: When in Doubt, Run Away
Сезон 1 Серия 6
6 января 2015
Правило №67: Не убивайте принцессу Rule #67: Don't Kill the Princess
Сезон 1 Серия 7
13 января 2015
Правило № 17: Спросите даму, которая отвечает на вопросы Rule #17: Ask the Answer Lady
Сезон 1 Серия 8
20 января 2015
Правило №32: Ф-ты, Роб Фрампкис Rule #32: F-You, Rob Frumpkis
Сезон 1 Серия 9
27 января 2015
Правило № 3: Не стойте в дверях Rule #3: Don't Stand in the Doorway
Сезон 1 Серия 10
3 февраля 2015
Правило №46: не перегружайте праздники Rule #46: Keep the Holidays Low Key
Сезон 1 Серия 11
10 февраля 2015
Правило № 92: Не совершайте преступление, если не можете отсидеть Rule #92: Don't Do the Crime If You Can't Do the Time
Сезон 1 Серия 12
17 февраля 2015
Правило №101: Знайте, когда пора двигаться дальше Rule #101: Know When It's Time to Move On
Сезон 1 Серия 13
24 февраля 2015
