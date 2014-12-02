Инструкция по разводу для женщин 2014 - 2018 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Girlfriends' Guide to Divorce
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
2 декабря 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
13
Продолжительность сезона
9 часов 6 минут
Рейтинг сериала
7.1
Оцените
20
голосов
7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Инструкция по разводу для женщин»
Правило № 23: никогда не лгите детям
Rule #23: Never Lie to the Kids
Сезон 1
Серия 1
2 декабря 2014
Правило №174: Никогда не доверяйте тем, кто берет почасовую оплату
Rule #174: Never Trust Anyone Who Charges by the Hour
Сезон 1
Серия 2
9 декабря 2014
Правило № 47: Всегда используйте время для себя
Rule #47: Always Take Advantage of Me Time
Сезон 1
Серия 3
16 декабря 2014
Правило #426: Страна фантазий: Отличное место для посещения
Rule #426: Fantasyland: A Great Place to Visit
Сезон 1
Серия 4
23 декабря 2014
Правило №21: Оставьте ребячество детям
Rule #21: Leave Childishness to Children
Сезон 1
Серия 5
30 декабря 2014
Правило № 33: Если сомневаетесь, убегайте
Rule #33: When in Doubt, Run Away
Сезон 1
Серия 6
6 января 2015
Правило №67: Не убивайте принцессу
Rule #67: Don't Kill the Princess
Сезон 1
Серия 7
13 января 2015
Правило № 17: Спросите даму, которая отвечает на вопросы
Rule #17: Ask the Answer Lady
Сезон 1
Серия 8
20 января 2015
Правило №32: Ф-ты, Роб Фрампкис
Rule #32: F-You, Rob Frumpkis
Сезон 1
Серия 9
27 января 2015
Правило № 3: Не стойте в дверях
Rule #3: Don't Stand in the Doorway
Сезон 1
Серия 10
3 февраля 2015
Правило №46: не перегружайте праздники
Rule #46: Keep the Holidays Low Key
Сезон 1
Серия 11
10 февраля 2015
Правило № 92: Не совершайте преступление, если не можете отсидеть
Rule #92: Don't Do the Crime If You Can't Do the Time
Сезон 1
Серия 12
17 февраля 2015
Правило №101: Знайте, когда пора двигаться дальше
Rule #101: Know When It's Time to Move On
Сезон 1
Серия 13
24 февраля 2015
