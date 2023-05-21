Меню
Архив 81
Архив 81
Новости
Новости о сериале «Архив 81»
Новости о сериале «Архив 81»
Не «Твин Пиксом» единым: 6 новых загадочных сериалов
Жуткие тайны, послания от призраков, теории заговора и игры со временем.
Написать
21 мая 2023 12:00
От «Черной птицы» до «Уэнсдэй»: 11 сериалов 2022 года, которые хочется номинировать на «Оскар»
Рассказываем, в какие номинации «Оскара» могли бы попасть наши любимые сериалы прошедшего года.
Написать
9 марта 2023 12:00
Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов
Фильмы и сериалы-головоломки с призраками, демонами и непредсказуемой развязкой.
Написать
19 октября 2022 12:00
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети
Какие отечественные и зарубежные сериалы, вышедшие в 2022 году, наиболее полюбились зрителям?
Написать
25 июля 2022 07:28
Реставратор видеозаписей обнаруживает зло на старых кассетах в трейлере сериала «Архив 81»
Продюсирует проект Netflix Джеймс Ван.
Написать
6 января 2022 13:03
