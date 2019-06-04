В 3 сезоне 6 серии сериала «Тандем» со скалы срывается известная альпинистка Изабель Приу. Коллеги уверяют, что профессионал такого высокого класса не могла упасть сама. Поль и Лея понимают, что кто-то намеренно испортил горное снаряжение Изабель.
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