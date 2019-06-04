В 3 сезоне 5 серии сериала «Тандем» концертмейстера Марсельской оперы закалывают ножом. Все коллеги и знакомые Франсуа Дюрье уверяют, что он был добрым, талантливым, но очень одиноким юношей. Его единственной любовью была редкая скрипка.
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