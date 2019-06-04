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Киноафиша Сериалы Тандем Сезоны Сезон 3 Серия 5

Тандем 2016 5 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Тандем»
Последний бой
Сезон 3 / Серия 1 4 июня 2019
Запах тайны
Сезон 3 / Серия 2 4 июня 2019
Нестандартные
Сезон 3 / Серия 3 11 июня 2019
Золотая лихорадка
Сезон 3 / Серия 4 11 июня 2019
Диссонанс
Сезон 3 / Серия 5 18 июня 2019
На крутом склоне
Сезон 3 / Серия 6 18 июня 2019
Смерть в Пассатах
Сезон 3 / Серия 7 25 июня 2019
Все для музыки
Сезон 3 / Серия 8 25 июня 2019
Домашний порт
Сезон 3 / Серия 9 2 июля 2019
Черный алмаз
Сезон 3 / Серия 10 2 июля 2019
Путь тамплиеров
Сезон 3 / Серия 11 9 июля 2019
Внутренний страх
Сезон 3 / Серия 12 9 июля 2019
О чем серия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Тандем» концертмейстера Марсельской оперы закалывают ножом. Все коллеги и знакомые Франсуа Дюрье уверяют, что он был добрым, талантливым, но очень одиноким юношей. Его единственной любовью была редкая скрипка.

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