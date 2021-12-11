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Вокруг света за 80 дней 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Вокруг света за 80 дней
Киноафиша Сериалы Вокруг света за 80 дней Сезоны Сезон 1

Around the World in 80 Days 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вокруг света за 80 дней»

В 1-м сезоне сериала «Вокруг света за 80 дней» действие происходит в девятнадцатом столетии. Весьма состоятельный джентельмен по имени Филеас Фогг оказывает вовлечен в интересный спор. Он убеждает своего оппонента, что сумеет объехать целый мир всего за 80 дней. Ни один путешественник до Фогга не преуспел в подобной авантюре за столь небольшой отрезок времени. Но Филеас не может допустить проигрыша в споре. Он берет с собой верного слугу по имени Паспарту. Их ожидает немало опасных и увлекательных приключений. Филеас никогда не боится идти на риск и мужественно смотрит прямо в лицо судьбе.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Вокруг света за 80 дней» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 декабря 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 декабря 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
11 декабря 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 декабря 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
11 декабря 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 декабря 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
11 декабря 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
11 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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