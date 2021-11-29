Меню
Сериал «Вокруг света за 80 дней» с Дэвидом Теннантом получит второй сезон
Также продюсеры работают над экранизацией «Путешествия к центру Земли».
Написать
29 ноября 2021 16:23
Дэвид Теннант отправляется в увлекательное и опасное приключение в трейлере «Вокруг света за 80 дней»
В ролике огласили дату премьеры сериала.
В ролике огласили дату премьеры сериала.
Написать
26 ноября 2021 12:22
Объявлена дата премьеры сериала «Вокруг света за 80 дней» с Дэвидом Теннантом
Новые эпизоды будут выходить каждое воскресенье на телеканале PBS.
Написать
26 октября 2021 13:45
Дэвид Теннант отправляется в удивительное путешествие в первом трейлере сериала «Вокруг света за 80 дней»
Съемки завершились в марте.
Съемки завершились в марте.
Написать
20 сентября 2021 10:51
