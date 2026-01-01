Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сериалы Вокруг света за 80 дней Места съёмок

Места и даты съемок сериала Вокруг света за 80 дней

Основные места съемок сериала Вокруг света за 80 дней

  • Румыния
  • ЮАР

Где снимали известные сцены

место съёмок
Кейптаун, Западный Кейп, ЮАР
место съёмок
Грабоу, ЮАР
место съёмок
Заповедник Theewaterskloof, ЮАР
Уличные сцены
Бухарест, Румыния
место съёмок
Трансильвания, Румыния
