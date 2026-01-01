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Киноафиша Сериалы Пэм и Томми Награды

Награды и номинации «Пэм и Томми»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Победитель
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
 Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
 Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
 Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Номинант
 Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
 Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022 MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
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Номинант
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