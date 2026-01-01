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Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева»
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Пэм и Томми
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Места и даты съемок сериала Пэм и Томми
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Места съёмок
Основные места съемок сериала Пэм и Томми
Санта-Кларита, Калифорния, США
Где снимали известные сцены
Сцены в особняке Пэм и Томми
22634 La Quilla Drive, Чатсворт, Калифорния, США
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место съёмок
Лос-Анджелес, Калифорния, США
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Калифорния, США
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Центр города, Лос-Анджелес, Калифорния, США
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Южная Калифорния, США
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Округ Лос-Анджелес, Калифорния, США
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Даты съемок сериала Пэм и Томми
5 апреля 2021 - 30 июля 2021
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