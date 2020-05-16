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Смерть в объективе 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Смерть в объективе
Киноафиша Сериалы Смерть в объективе Сезоны Сезон 3

Смерть в объективе 12+
Название Каменный гость
Премьера сезона 16 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 32 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Смерть в объективе»

В 3 сезоне сериала «Смерть в объективе. Каменный гость» кто-то убивает молодую талантливую певицу Глинскую. В ночь своей смерти девушка присылает мужу свое фото, вот только выясняется, что на момент отправки она уже была мертва. Следователь обращается к Лере, так как она хорошо знает супруга погибшей – известного преподавателя Пичугина. В университетские годы девушка училась у него. Она уверена, что мужчина не мог совершить такое страшное преступление, и решает любыми способами доказать его невиновность.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Смерть в объективе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
16 мая 2020
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
16 мая 2020
График выхода всех сериалов
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