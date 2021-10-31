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Смерть в объективе 8 сезон смотреть онлайн

Постер к 8-му сезону сериала Смерть в объективе
Киноафиша Сериалы Смерть в объективе Сезоны Сезон 8

Смерть в объективе 12+
Название Ошибка кукловода
Премьера сезона 31 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 8-й сезон сериала «Смерть в объективе»

В 8 сезоне сериала «Смерть в объективе. Ошибка кукловода» популярная певица Виктория лечится в психиатрической клинике. Ночью кто-то прокрадывается в палату звезды и незаметно ее убивает, не оставив после себя никаких следов. Феликс Фишер и Софья изучают биографию жертвы и понимают, что врагов у нее было даже больше, чем достаточно для смертного приговора. Но кто из них действительно решился на отчаянный шаг? Расследование осложняется тем, что единственной свидетельницей оказывается душевнобольная женщина.

Рейтинг сериала

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Список серий 8-го сезона сериала «Смерть в объективе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1
Сезон 8 Серия 1
31 октября 2021
Серия 2
Сезон 8 Серия 2
31 октября 2021
Серия 3
Сезон 8 Серия 3
31 октября 2021
Серия 4
Сезон 8 Серия 4
31 октября 2021
График выхода всех сериалов
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