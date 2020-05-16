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Смерть в объективе 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Смерть в объективе
Киноафиша Сериалы Смерть в объективе Сезоны Сезон 4

Смерть в объективе 12+
Название Паук
Премьера сезона 16 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 32 минуты
О чем 4-й сезон сериала «Смерть в объективе»

В 4 сезоне сериала «Смерть в объективе. Паук» видный городской бизнесмен женится на топ-модели. Валерия работает фотографом на этом пышном торжестве. Но праздник оборачивается непоправимой трагедией: юная невеста внезапно падает замертво на руки своему избраннику во время танца молодых. Кроме того, следствие выясняет, что перед церемонией кто-то подменил ее бриллиантовую диадему дешевой подделкой. Конечно, украшение было застраховано, поэтому заниматься расследованием будет профессионал Феликс Фишер.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Смерть в объективе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1
Сезон 4 Серия 1
16 мая 2020
Серия 2
Сезон 4 Серия 2
16 мая 2020
График выхода всех сериалов
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