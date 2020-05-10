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Смерть в объективе 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Смерть в объективе
Киноафиша Сериалы Смерть в объективе Сезоны Сезон 2

Смерть в объективе 12+
Название Аура убийства
Премьера сезона 10 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Смерть в объективе»

Во 2 сезоне сериала «Смерть в объективе. Аура убийства» фотограф Лера вновь помогает следователю Фишеру в раскрытии дела. На сей раз дама в годах Регина Рыкова погибает из-за отказа кардиостимулятора. Вот только выясняется, что буквально накануне трагедии некая прорицательница пообещала ей скорую кару за грехи. Напарникам предстоит выяснить, причастна ли гадалка к этой мистической смерти, или Регину действительно «наказала карма». Тем временем Феликс пытается выяснить отношения с бывшей возлюбленной.

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Список серий 2-го сезона сериала «Смерть в объективе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
10 мая 2020
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
10 мая 2020
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
10 мая 2020
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
10 мая 2020
График выхода всех сериалов
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