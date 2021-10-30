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Смерть в объективе 7 сезон смотреть онлайн

Постер к 7-му сезону сериала Смерть в объективе
Киноафиша Сериалы Смерть в объективе Сезоны Сезон 7

Смерть в объективе 12+
Название Запах убийцы
Премьера сезона 30 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 32 минуты
О чем 7-й сезон сериала «Смерть в объективе»

В 7 сезоне сериала «Смерть в объективе. Запах убийцы» успешная производительница духов Аглая Звонникова убита в гостиничном номере. Судя по всему, в ее напиток кто-то подмешал редкий яд, который действует мгновенно. Вот только как такое возможно, если комната была заперта изнутри, а в ней не обнаружено никого, кроме жертвы? Софья дружила с парфюмершей и была последней, кто видел женщину живой. Поэтому она оказывается в шатком положении, и Фишер должен срочно найти улики, подтверждающие невиновность девушки.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий 7-го сезона сериала «Смерть в объективе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1
Сезон 7 Серия 1
30 октября 2021
Серия 2
Сезон 7 Серия 2
30 октября 2021
График выхода всех сериалов
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