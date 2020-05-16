Смерть в объективе 3 сезон 2 серия смотреть онлайн
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Все серии 3 сезона «Смерть в объективе»
Сезон 3 / Серия 116 мая 2020
Сезон 3 / Серия 216 мая 2020
О чем серия
В 3 сезоне 2 серии сериала «Смерть в объективе. Каменный гость» выясняется, что в ночь своей гибели Анна прислала мужу свое селфи. Но что-то не сходится: следствие узнает, что на момент отправки фотографии девушка уже должна была быть мертва.
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