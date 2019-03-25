В 1 сезоне 8 серии сериала «С волками жить…» Костя привозит Еву в дом, где она родилась. Девушке удается сообщить об этом Володе и Денису с помощью рисунка на стене подвала. Володя находит улики, доказывающие вину Горобца, и арестовывает его.
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