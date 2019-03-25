В 1 сезоне 2 серии сериала «С волками жить…» Ева ссорится с Катей из-за ее парня – бандита Константина. Сама девушка, в отличие от сводной сестры, не хочет связываться с уголовниками: она читает книги, рисует и мечтает встретить настоящую любовь.
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