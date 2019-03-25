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Киноафиша Сериалы С волками жить...
С волками жить... (2019 - 2019) З вовками жити 16+
Год выпуска 2019
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 6 часов 24 минуты
О чем сериал

Главная героиня сериала «С волками жить…» – несовершеннолетняя преступница Ева. Девушка рано осталась без родительской опеки. Ее мать умерла при странных обстоятельствах, когда девочка была совсем маленькой, а отец оказался криминальным авторитетом и попал в тюрьму. У их дочери не оставалось другого выбора, кроме как примкнуть к банде. Она помогала приемным братьям и сестрам грабить дома и обчищать прохожих, но втайне надеялась найти настоящую любовь и жить нормально. Однажды девушку начал искать ее родной дедушка.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дмитрий Гаврилов
Светлана Зельбет
Светлана Зельбет
Лариса Руснак
Валентин Томусяк
Валентин Томусяк
Вячеслав Довженко
Вячеслав Довженко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
С волками жить... - Сезон 1 Сезон 1
2019, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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