Главная героиня сериала «С волками жить…» – несовершеннолетняя преступница Ева. Девушка рано осталась без родительской опеки. Ее мать умерла при странных обстоятельствах, когда девочка была совсем маленькой, а отец оказался криминальным авторитетом и попал в тюрьму. У их дочери не оставалось другого выбора, кроме как примкнуть к банде. Она помогала приемным братьям и сестрам грабить дома и обчищать прохожих, но втайне надеялась найти настоящую любовь и жить нормально. Однажды девушку начал искать ее родной дедушка.