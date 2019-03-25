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С волками жить... 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала С волками жить...
Киноафиша Сериалы С волками жить... Сезоны Сезон 1

З вовками жити 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «С волками жить...»

В 1 сезоне сериала «С волками жить…» девушка Марта уходит из дома и рожает дочь криминальному авторитету Николаю Семирядченко. Вскоре саму молодую мать кто-то убивает, а ее муж оказывается за решеткой. Их дочери Еве не остается иного пути, кроме как двигаться по стопам отца. Несовершеннолетняя девочка присоединяется к бандитской «семье» и отвлекает внимание жертв, пока ее «братья» их обчищают. В свободное время Ева рисует, мечтает о настоящей любви и о безопасной жизни. Однако выясняется, что кое-кто ее разыскивает.

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «С волками жить...» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 марта 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 марта 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 марта 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 марта 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
27 марта 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
27 марта 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 марта 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
28 марта 2019
График выхода всех сериалов
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