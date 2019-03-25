В 1 сезоне 6 серии сериала «С волками жить…» на вокзале находят мертвую женщину. Ева рисует портреты Володи и Дениса: девушке нравятся они оба. Надежда помогает ей развивать художественные способности. Приемные братья Евы пытаются ограбить дом.
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